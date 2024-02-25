Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kolom Form C Perindo Tak Ditampilkan di Sirekap, KPU Dinilai Gagal Hadirkan Akuntabilitas

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:28 WIB
Kolom Form C Perindo Tak Ditampilkan di Sirekap, KPU Dinilai Gagal Hadirkan Akuntabilitas
Sirekap Partai Perindo blank (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Kejanggalan terjadi pada tampilan di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI, yang tidak menampilkan Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai, temuan tersebut menunjukkan bahwa KPU telah gagal menghadirkan akuntabilitas.

"Bukan hanya untuk Partai Perindo tapi juga protes ini juga cukup marak di berbagai tempat, bahkan calon-calon juga di Lampung di berbagai tempat menyampaikan semacam kekecewaan mereka," katanya kepada redaksi iNews, Minggu (25/2/2024) malam.

Kaka mengungkap, kejanggalan dan reaksi kecewa juga terjadi di wilayah lain seperti Wonosobo, yang bermuara pada dugaan kecurangan pemilu.

Hal ini, kata Kaka, berawal dari ketidaksiapan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Ia menilai bahwa, perencanaan aplikasi Sirekap tidak mudah dipahami sejak awal.

"Ujungnya jadi KPU gagal menghadirkan akuntabilitas, tapi akarnya dari mana? Akarnya dari perencanaan KPU yang saya pikir juga tidak mudah dipahami," katanya.

Halaman:
1 2
      
