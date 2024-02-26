Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Basarnas Makassar Terjunkan Tim Bantu Evakuasi Korban Longsor di Bastem Utara Luwu

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |17:32 WIB
Basarnas Makassar Terjunkan Tim Bantu Evakuasi Korban Longsor di Bastem Utara Luwu
Tim SAR evakuasi korban longsor di Bastem Utara (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin (26/2/2024), menelan korban jiwa. Bahkan hingga sore, jumlah korban yang berhasil dievakuasi 14 orang, 10 diantaranya selamat dan 4 ditemukan sudah tidak bernyawa.

Selain korban jiwa, juga dilaporkan belasan sepeda motor ikut tertimbun material longsor serta dua unit mobil. Proses evakuasi masih berlangsung dengan menggunakan peralatan seadanya.

Untuk membantu evakuasi korban, Basarnas Makassar menerjunkan tim ke lokasi longsor di Bastem Utara Kabupaten Luwu dan juga dari Basarnas palopo dengan membawa peralatan evakuasi.

"Tim dari Basarnas Makassar sudah menuju ke lokasi membawa peralatan evakuasi, kita juga turunkan tim dari Palopo," kata Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mexianus Bekabel, kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Dia menyebutkan, hingga saat ini belum dapat dipastikan jumlah korban yang masih dalam pencarian.

“Namun dari informasi di lapangan telah ditemukan 10 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Diketahui bahwa kurang lebih ada 15 unit motor dan 2 mobil yang tertimbun longsoran,” ungkapnya.

