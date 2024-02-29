50 Jurnalis Kirim Surat Terbuka Serukan Akses Media Asing ke Gaza

50 jurnalis kirim surat terbuka serukan akses media asing ke Gaza (Foto: BBC)

GAZA - Lebih dari 50 jurnalis telah mengirimkan surat terbuka yang menyerukan Israel dan Mesir untuk memberikan akses bebas dan tidak terbatas ke Gaza untuk semua media asing.

Surat tersebut ditandatangani oleh koresponden dan presenter lembaga penyiaran yang berbasis di Inggris, termasuk wartawan BBC Jeremy Bowen, Lyse Doucet, dan Mishal Husain.

Dilaporkan bahwa kebutuhan akan pelaporan lapangan yang komprehensif adalah hal yang penting.

Dalam surat tersebut, ke-55 jurnalis tersebut menulis bahwa wartawan asing masih ditolak aksesnya ke wilayah tersebut, di luar perjalanan yang jarang dilakukan dan dikawal oleh militer Israel.

Perjalanan yang dikawal sangat terkontrol dan seringkali hanya untuk menunjukkan terowongan yang menurut militer digunakan oleh Hamas atau gudang senjata.

Hanya satu jurnalis asing yang diizinkan masuk ke Gaza melalui Mesir dengan pengawalan. Clarissa Ward dari CNN, yang merupakan salah satu penandatangan surat tersebut, hanya dapat menghabiskan beberapa jam di lapangan di kota perbatasan selatan Rafah dengan tim medis Emirat pada Desember 2023.

Surat tersebut menyerukan pemerintah Israel untuk secara terbuka menyatakan izinnya bagi jurnalis internasional untuk beroperasi di Gaza.

Mereka juga meminta pihak berwenang Mesir untuk mengizinkan pers asing mengakses penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza.

“Sangat penting untuk menghormati keselamatan jurnalis lokal dan upaya mereka didukung oleh jurnalisme media internasional. Kebutuhan akan pemberitaan lapangan yang komprehensif mengenai konflik tersebut sangatlah penting,” tulis surat tersebut.