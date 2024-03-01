Kebakaran Gedung Bertingkat di Bangladesh Tewaskan 43 Orang, Api dengan Cepat Menyebar

DHAKA – Sedikitnya 43 orang tewas setelah kebakaran terjadi di sebuah gedung bertingkat di Bangladesh.

Menurut media lokal, kobaran api mulai terjadi di sebuah restoran sekitar pukul 22:00 waktu setempat (16:00 GMT) pada Kamis (29/2/2024) di ibu kota, Dhaka.

Api menyebar dengan cepat ke seluruh gedung da menjebak puluhan orang.

Menurut petugas pemadam kebakaran, api kemudian dapat dikendalikan dan penyebabnya sedang diselidiki.

Menteri Kesehatan Bangladesh, Samanta Lal Sen, mengatakan sedikitnya 33 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Dhaka Medical College.

Setidaknya 10 orang lainnya meninggal di rumah sakit luka bakar utama kota itu. Sen mengatakan puluhan orang lagi telah dikirim ke sana untuk mendapatkan perawatan.

Surat kabar Daily Bangladesh melaporkan layanan darurat dipanggil ke restoran Kacchi Bhai, yang berada di gedung tujuh lantai.

Kompleks tempat bangunan ini berada juga berisi restoran-restoran lain, serta beberapa toko pakaian dan telepon genggam.

“Kami berada di lantai enam ketika kami pertama kali melihat asap membubung melalui tangga,” kata seorang manajer restoran bernama Sohel, dikutip AFP.