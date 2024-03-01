Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencarian Korban Longsor Bastem Utara Luwu Dihentikan

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:59 WIB
Pencarian Korban Longsor Bastem Utara Luwu Dihentikan
Pencarian korban longsor Luwu Utara dihentikan (Foto: Abdoellah Nicolha)
LUWU – Tim SAR Gabungan memutuskan menutup pencarian korban bencana longsor di Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Namun demikian, pemantauan tetap akan dilakukan.

Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan menyebutkan, pencarian ditutup dan akan dilanjutkan dengan pemantauan.

"Berdasarkan dari tidak adanya laporan warga mengenai hilangnya keluarga, maka setelah melakukan briefing dengan tim SAR gabungan di lapangan, maka pencarian terhadap korban longsor kami tutup dan dilanjutkan dengan pemantauan," ujar Andi Sultan dalam keterangannya.

Hingga hari keempat sejak terjadinya musibah bencana alam tanah longsor, pada hari Senin, 26 Februari 2024 lalu, tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban longsor di Desa Bonglo, Bastem Utara, Kabupaten Luwu.

“Hingga Kamis (29/02/2024), tercatat korban selamat sebanyak 19 orang. Korban meninggal dunia sebanyak 5 orang,” katanya.

Di hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan yang terbagi menjadi 5 SRU (Search and Rescue Unit) melakukan pencarian namun sedikit terkendala dengan cuaca, drone telah diterbangkan untuk melakukan asesmen, penggunaan alat berat pun masih digunakan.

“Dan personel tim SAR gabungan secara manual di sisi barat dari titik longsor, dan K9 Polda Sulsel juga menyisir beberapa titik area longsor,” ucapnya.

Adapun nama nama korban yaitu Firdaus (19), Mardiana (60), Seni (34), Markus (43), Delman (19), Masyur (52), Masjaya (50), Kasril (49), Yunus (71), Yuni Kristine (21), Ririn (31), Nirwana (37), Wahab Busa (19), Lilis (30), Abd. Gani M. Toni (30), Andi Zulhanuddin (43), R. Sandi Patandung (43), Mustika (32), dan Initian (23).

