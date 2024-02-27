4 Fakta Longsor di Bastem Utara Timbun Puluhan Orang dan Belasan Kendaraan

TEBING yang berada di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu mendadak longsor, hingga mengakibatkan puluhan warga tertimbun material longsor, Senin 24 Februari 2024.

Dalam video amatir warga yang beredar luas menyebutkan, longsor terjadi sekitar pagi hari, yang diawali longsor kecil dan disusul longsor besar. Berikut sejumlah faktanya:

1. Puluhan Orang Tertimbun

Informasi yang dihimpun menyebutkan, jumlah korban yang tertibun mencapai puluhan orang. Bukan hanya itu, sepeda motor juga banyak yang tertimbun. Pasalnya saat kejadian banyak warga yang sedang antre untuk menyeberang dan secara tiba-tiba longsor terjadi.

"Banyak teman-teman tertimbun tanah disini, motor juga banyak tertimbun tanah, banyak ki tadi disini tinggal," kata salah seorang warga dalam video yang merekam kondisi jalan pascalongsor.

Dia pun mengimbau, kepada warga yang ada di sekitar lokasi bencana untuk berhati-hati karena kondisi cuaca dan tanah masih mengancam.

"Hati-hati masih labil ini tanah, itu dulu orang yang ditolong, karena banyak orang tertimbun di bawah," katanya menyerukan kepada warga yang tiba di lokasi.

2. Empat Orang Ditemukan Tewas dan 10 Selamat

Puluhan warga yang dilaporkan tertimbun longsor dan belasan kendaraan hingga kini masih dalam proses evakuasi dengan menggunakan peralatan seadanya. Informasi yang dihimpun, sudah ditemukan 10 warga dalam kondisi selamat dan 4 orang dilaporkan tewas.

Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mexianus Bekabel yang juga telah mengerahkan timnya ke lokasi longsor menyebutkan belum bisa memastikan jumlah korban karena masih dalam pencarian.

"Hingga saat ini belum dapat dipastikan jumlah korban karena masih dalam pencarian. Dari informasi di lapangan telah ditemukan 10 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia," katanya.