Simpan Sabu, 2 Mekanik di Labuan Bajo Ditangkap Polisi

MANGGARAI BARAT - Polisi menciduk 2 mekanik bengkel mobil di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu.

Kasat Narkoba Polres Manggarai Barat Iptu Matheos AD Siok mengungkapkan bahwa 2 mekanik tersebut berinisial H (34) dan A (32), warga Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terduga pelaku ini, kami amankan di sebuah bengkel mobil yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat," kata Iptu Siok, Senin (4/3/2024).

Iptu Siok menuturkan bahwa operasi penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan Tim Opsnal Satresnarkoba, Sabtu 2 Maret 2024, tak lama usai memperoleh informasi dari masyarakat.

"Dari informasi yang didapat, kita langsung memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut," ucap Iptu Soik.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah paket diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 klip plastik bening berukuran kecil yang berada di dalam selipan kotak rokok milik terduga pelaku," lanjutnya.