Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ditangkap Polisi, Bandar Sabu Cemen Serahkan Sisa Stok Disimpan di Hotel

Fadly Pelka , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:49 WIB
Ditangkap Polisi, Bandar Sabu Cemen Serahkan Sisa Stok Disimpan di Hotel
Bandar sabu ditangkap di hotel (Foto: dok polisi)
A
A
A

BATUBARA - Satresnarkoba Polres Batubara kembali berhasil melakukan pengembangan dari penangkapan sebelumnya dengan menangkap pengedar narkotika jenis sabu yang lagi santai di kamar hotel, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Minggu (03/02/2024).

Saat ditangkap polisi, bandar sabu cemen ini dengan suka rela menyerahkan stok barang haram yang belum sempat diedarkan.

Sebelumnya polisi berhasil meringkus pengedar sabu inisial MAP, kini Polres Batubara berhasil menangkap pemasok barang haram tersebut, yakni SI alias Tarno (25), warga Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara.

Atas perintah Kapolres Batu Bara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, personil yang dipimpin oleh AKP Ferry Kusnadi sempat melakukan penggerebekan di rumah SI alias tarno di Desa Simpang Kopi, namun Tarno sudah keburu kabur lebih awal dan tidak membuahkan hasil.

Setelah dilakukan penelusuran diketahui SI alias Tarno sedang bersembunyi di kamar hotel, petugas langsung menggerebek Tarno yang sedang santai beristirahat di hotel yang berada di Kecamatan Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358/kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/608/3162177/sabu-heLG_large.jpg
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement