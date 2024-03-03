Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Berpura-pura Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Bandar Sabu di Simpang Kebun Kopi

Fadly Pelka , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:17 WIB
Berpura-pura Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Bandar Sabu di Simpang Kebun Kopi
Polisi tangkap bandar sabu di Batubara (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

BATU BARA - Satresnarkoba Polres Batubara berhasil meringkus seorang pengedar sabu di tempat persembunyiannya di kawasan kebun sawit, Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara.

Dalam pengerebekan ini, petugas berhasil menyita sebanyak 4,60 gram sabu.

Kasat Narkoba Polres Batu Bara Akp Ferry Kusnadi mengatakan bahwa pihaknya berhasil meringkus MAP (28).

Dalam video amatir warga tersangka MAP terlihat tak berkutik dan terbaring saat ditangkap.

Pelaku pasrah saat menggeledah tubuhnya. MAP tampak ketakutan dan langsung merogoh sakunya dan memberikan sebuah tabung plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu siap edar dan sudah dikemas menjadi 28 paket kecil dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat 4,60 gram.

Polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti handphone dan uang hasil penjualan sabu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358/kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/608/3162177/sabu-heLG_large.jpg
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement