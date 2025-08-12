Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia

Ulil Amri , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |11:21 WIB
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
Barang bukti sabu dan ribuan cartridge vape liquid berbahaya dari Malaysia/Foto: Ulil Amri-Okezone
A
A
A

ASAHAN – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Asahan menangkap dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Jawa Timur dan Aceh saat menyelundupkan sabu dan ribuan cartridge vape liquid berbahaya dari Malaysia. Kedua pelaku diduga bertindak sebagai kurir yang akan membawa barang haram tersebut ke wilayah Pulau Jawa dan Aceh.

Penangkapan bermula saat petugas mengamankan sebuah kapal nelayan yang mencurigakan di perairan Asahan. Dari kapal tersebut, diamankan seorang penumpang berinisial N, warga Jawa Timur, yang merupakan PMI ilegal. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dua bungkus teh Cina berlabel Pinwei yang diduga kuat berisi sabu.

Di lokasi terpisah, tim Satresnarkoba juga menangkap seorang pria berinisial IH, warga Provinsi Aceh, yang juga merupakan PMI ilegal yang bekerja di Malaysia.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, mengatakan kedua pelaku berperan sebagai transporter atau kurir yang diperintah jaringan di Malaysia. Mereka bertugas mengantarkan narkotika dan zat berbahaya kepada pemesan di Jawa Timur dan Aceh.

"Barang bukti yang diamankan dua kilogram sabu dan lebih dari 1.700 cartridge vape liquid. Zat yang terkandung dalam vape tersebut adalah etomidate, yang jika disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan," jelas AKBP Revi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358/kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/340/3080665/ilustrasi-Tvac_large.jpg
Terbukti Miliki 52 Kilogram Sabu, Oknum Sipir Lapas Jambi Divonis Mati 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement