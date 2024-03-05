Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Ramai-Ramai Mengundurkan Diri di Tengah Perang Gaza, Ada Apakah?

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:36 WIB
Tentara Israel Ramai-Ramai Mengundurkan Diri di Tengah Perang Gaza, Ada Apakah?
Tentara Israel ramai-ramai mengundurkan diri di tengah perang Gaza (Foto: Andolu Agency)
A
A
A

ISRAEL - Kepala Unit Juru Bicara tentara pendudukan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, baru-baru ini telah mengumumkan pengunduran dirinya meskipun perang Israel terus berlanjut melawan warga Palestina di Gaza. Hal ini terungkap menurut laporan jurnali Tamir Morag dari situs Israel Now 14. Gelombang perwira senior tentara lainnya di unit Gaza juga telah mengundurkan diri.

Unit ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang tentara pendudukan Israel. Mereka yang mengundurkan diri termasuk orang kedua di tim Hagari, Moran Katz, seorang warga sipil yang bekerja sebagai juru bicara tentara pendudukan Israel dengan pangkat kolonel. Dia mengundurkan diri karena, segala sesuatunya tidak berjalan baik baik di tingkat profesional maupun pribadi.

Dikutip Middle East Monitor, di antara mereka yang mengumumkan pengunduran diri mereka adalah Jenderal Richard Hecht, juru bicara militer Israel untuk urusan media luar negeri. Hecht, kelahiran Skotlandia, adalah seorang veteran dan mengumumkan pengunduran dirinya setelah posisinya digantikan, yang diduga diberitahukan dengan cara yang kasar. Merav Granot pun mengundurkan diri setelah tidak dipromosikan, bersama Tzupia Moshkovich.

Sebelum Hagari ditunjuk sebagai juru bicara tentara pendudukan, ia memimpin unit komando marinir Shayetet 13 dan menjadi asisten Kepala Staf Gadi Eisenkot. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi kepala kantor Kepala Staf dan kini anggota parlemen, Benny Gantz.

Halaman:
1 2
      
