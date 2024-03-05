Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Alasan Amerika Serikat Tiba-Tiba Kirim Bantuan ke Gaza

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:44 WIB
3 Alasan Amerika Serikat Tiba-Tiba Kirim Bantuan ke Gaza
3 alasan Amerika Serikat tiba-tiba kirim bantuan ke Gaza (Foto: Arise TV)
A
A
A

GAZA - Sejak mulainya perang Israel pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas, Israel melarang masuknya makanan, air, obat-obatan, dan pasokan lainnya ke wilayah tersebut.

Diketahui bantuan yang masuk dari selatan, dapat masuk melalui penyeberangan Rafah di Mesir, dan penyeberangan Karem Abu Salem yang dikendalikan Israel.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan warga Palestina mempertaruhkan hidupnya untuk mendapat kebutuhan hidup seperti makanan, air dan pasokan lainnya, di tengah serangan Israel yang tiada henti.

Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara.

Melansir AP News, tiga pesawat Air Forves Central menjatuhkan 66 bungkusan yang berisi sekitar 38 ribu makanan ke Gaza pada pukul 15.30 waktu setempat. Paket-paket tersebut dijatuhkan di barat daya Gaza, di sepanjang pantai Mediterania.

Dalam pengiriman bantuan kemanusiaan, pesawat kargo militer AS menjatuhkan makanan ke Gaza, yang menjadi rangkaian bantuan pertama yang dijatuhkan, di mana kelompok kemanusiaan mengkritik Israel karena memblokir akses ke jalur yang dikepung dan dibombardir.

Berdasarkan pernyataan Komando Pusat AS, bersama Yordania, mereka meluncurkan serangan udara gabungan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, kepada warga sipil yang terdampak konflik di Gaza.

Walaupun demikian, langkah yang dilakukan AS dinilai tidak efisien, dan hanya merupakan langkah hubungan masyarakat oleh anggota organisasi bantuan internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement