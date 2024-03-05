Facebook dan Instagram Down Ini Keterangan dari Meta

JAKARTA - Media sosial Facebook dan Instagram mengalami down sehingga tidak bisa diakses, sampai berita ini dibuat. Facebook dan instagram yang merupakan jejaring media sosial milik Meta itu dikabarkan tidak bisa diakses sehingga membuat heboh dunia.

Setidaknya, sampai pukul 23.00 WIB, pengguna tida masuk ke akun Facebook mereka. Sedangkan instagram meski bisa diakses via aplikasi, tapi yang terlihat adalah postingan lama.

Down-nya instagram dan Facebook langsung menjadi trending satu dan dua di media sosial X (sebelumnya twitter) dengan tagar #instagramdown dan #facebookdown. Beragam komentar juga diposting pengguna media sosial milik Elon Musk itu.

"Everyone going towards Twitter to check if Instagram is down…," tulis akun twitter. @dikhhat_h*** yang sudah diposting 22 menit sebelumnya saat berita ini ditulis.

Ada juga akun yang mengatakan, pengguna saat #instagramdwon, penggunanya ramai ramai ke X karena khawatir akunnya di retas. "Anyone else freak out and think they was being hacked?," tulis akun @TejRan_aka_***.

Tidak ada keterangan resmi terkait penyebab masalah yang dialami dua media sosial yang menjadi milik dari Mark Zuckerberg tersebut. Hanya ada keterangan di web Facebook "Sorry, something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can," dengan keterngan Error." dengan tulisan Meta di bawahnya.

(Maruf El Rumi)