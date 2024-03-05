Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Facebook dan Instagram Down Ini Keterangan dari Meta

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |23:24 WIB
Facebook dan Instagram Down Ini Keterangan dari Meta
Reaksi warganet saat Instagram dan Facebook Down.
A
A
A

JAKARTA - Media sosial Facebook dan Instagram mengalami down sehingga tidak bisa diakses, sampai berita ini dibuat. Facebook dan instagram yang merupakan jejaring media sosial milik Meta itu dikabarkan tidak bisa diakses sehingga membuat heboh dunia.

Setidaknya, sampai pukul 23.00 WIB, pengguna tida masuk ke akun Facebook mereka. Sedangkan instagram meski bisa diakses via aplikasi, tapi yang terlihat adalah postingan lama.  

Down-nya instagram dan Facebook langsung menjadi trending satu dan dua di media sosial X (sebelumnya twitter) dengan tagar #instagramdown dan #facebookdown. Beragam komentar juga diposting pengguna media sosial milik Elon Musk itu.

"Everyone going towards Twitter to check if Instagram is down…," tulis akun twitter. @dikhhat_h*** yang sudah diposting 22 menit sebelumnya saat berita ini ditulis.

Ada juga akun yang mengatakan, pengguna saat #instagramdwon, penggunanya ramai ramai ke X karena khawatir akunnya di retas. "Anyone else freak out and think they was being hacked?," tulis akun @TejRan_aka_***.

Tidak ada keterangan resmi terkait penyebab masalah yang dialami dua media sosial yang menjadi milik dari Mark Zuckerberg tersebut. Hanya ada keterangan di web Facebook "Sorry, something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can," dengan keterngan Error." dengan tulisan Meta di bawahnya. 

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189175//ilustrasi-9Z7a_large.jpg
Pengguna Instagram Kini Bisa Melihat dan Mengontrol Algoritmanya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/16/3188775//ilustrasi-KqE0_large.jpg
Usai Ditinggalkan X, Platform Baru Ajukan Klaim Merek Twitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187486//ilustrasi-SjAd_large.jpg
Instagram Kemungkinan Akan Batasi Jumlah Tagar dalam Postingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183340//ilustrasi-p1Xc_large.jpg
Facebook Hentikan Tombol Like dan Komentar dari Situs Eksternal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement