Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Tahun Buron, Tersangka Penyebar Foto dan Video Asusila Mantan Pacar Ditangkap

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:33 WIB
Satu Tahun Buron, Tersangka Penyebar Foto dan Video Asusila Mantan Pacar Ditangkap
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAMBI - Setelah menghilang hampir satu tahun, akhirnya seorang pelaku tindak pidana asusila penyebaran foto dan video asusila mantan kekasihnya yang diupload di media sosial berhasil diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi di Riau.

"Tersangka berinisial AMZ. Dia ditangkap berdasarkan laporan dari korban inisial K berusia 20 tahun pada tanggal 22 Agustus 2023 atas dugaan penyebaran foto-foto korban yang tak pantas di media sosial," ungkap Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Khomeini, Rabu (6/3/2024).

Dirinya menceritakan, mulanya tersangka dan korban adalah sepasang kekasih sejak bulan Maret tahun 2023. Namun, entah kenapa hubungan dua sejoli yang dimabuk cinta tersebut berakhir bulan Juli 2023.

Setelah diselidiki tersangka, ternyata kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan lagi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.

"Jadi tersangka ini tidak terima diputus olehnya kekasihnya tersebut. Selanjutnya, tersangka membuat akun instagram atas nama KARTINI. DEDEKKGEMESZZ," tuturnya didampingi Plh Kasubbid Penmas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution.

Tidak hanya itu, tersangka yang sudah sakit hati tersebut nekat memposting foto kekasihnya tersebut yang tidak pantas ditonton oleh publik.

"Dalam aksinya, tersangka juga mengirimkan foto-foto asusila tersebut melalui pesan chat WhatsApp kepada teman-teman korban lainnya," imbuh Reza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement