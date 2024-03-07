Jalan Tiba-Tiba Longsor, Mobil Hilux Terjun ke Jurang Sedalam 15 Meter

Mobil masuk jurang di Kolaka Utara (Foto : Istimewa)

KOLAKA TIMUR - Sebuah mobil Toyota Hilux silver terjun ke jurang sedalam 15 meter saat jalan yang dilalui tiba-tiba longsor. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.30 Wita di Desa Ueete, Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultta), Kamis (7/3/2024).

Kasat Lantas Polres Koltim, Iptu Muhlisi menjelaskan sopir kendaraan bernama Sabrin (38), warga Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluiwoi.

Korban mengangkut sejumlah perlengkapan musik elekton usai menghibur acara pernikahan di Kecamatan Ueesi.

"Sedang menuju pulang dari Ueesi angkut spiker dan keybord. Kondisi cuaca sedang turun hujan saat kembali," kata Iptu Muhlisi.

Dikemukakan, jalan yang dilintasi sebagian masih berupa pengerasan hingga labil dan licin saat diguyur hujan. Disaat korban melintas di lokasi kejadian, sisi kiri jalur tiba-tiba longsor dan membuat ia dan kendaraannya ikut terjun masuk jurang.

Meski alami luka-luka, sopir beruntung dalam kondisi selamat. Warga yang mengetahui hal tersebut bergegas ke lokasi melakukan evakuasi dan pertolongan.