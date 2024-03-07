Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Hadiri Business Matching 2024 di Bali, Sandiaga Uno: Dukung Perekonomian Indonesia

Indira Arri , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:25 WIB
Hadiri Business Matching 2024 di Bali, Sandiaga Uno: Dukung Perekonomian Indonesia
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi kolaborasi kementerian dan lembaga negara Kabinet Indonesia Maju atas meningkatnya penggunaan produk dalam negeri berkualitas dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri acara temu bisnis 'Business Matching BBI 2024' di The Meru Sanur, Bali dan Bali Safari and Marine Park, Gianyar, Kamis (7/3/2024).

"Melalui business matching yang ditargetkan Rp400 triliun ini diharapkan ada satu persen penambahan dukungan untuk perekonomian Indonesia," ujarnya

Ia berharap, acara yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ini bisa menambah jumlah konsumsi produk ekonomi kreatif Indonesia.

Sandiaga Uno menilai bahwa terciptanya 4,4 juta lapangan pekerjaan lewat meningkatnya penggunaan produk dalam negeri berkualitas bisa menjadi lokomotif untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah penerbangan domestik sebagai langkah mendorong peningkatan pergerakan wisata nusantara pada 2024, serta konsumsi produk dalam negeri.

(Widi Agustian)

      
