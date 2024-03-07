Menparekraf Sandiaga Uno Harap Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkat

JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi kolaborasi kementerian dan lembaga negara Kabinet Indonesia Maju atas meningkatnya penggunaan produk dalam negeri berkualitas dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah lewat acara temu bisnis 'Bussiness Matching BBI 2024'.

Ia berharap, acara yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ini bisa menambah jumlah konsumsi produk ekonomi kreatif Indonesia.

"Melalui business matching yang ditargetkan Rp400 triliun ini diharapkan ada satu persen penambahan dukungan untuk perekonomian Indonesia," ujarnya di The Meru Sanur, Bali dan Bali Safari and Marine Park, Gianyar, Kamis (7/3/2024).

Sandiaga Uno berharap terciptanya 4,4 juta lapangan pekerjaan yang merupakan lokomotif untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah penerbangan domestik sebagai langkah mendorong peningkatan pergerakan wisata nusantara pada 2024, serta konsumsi produk dalam negeri.

(Fakhrizal Fakhri )