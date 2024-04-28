Advertisement
HOME NEWS BALI

Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali

I Gede Juli Arsana , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |22:35 WIB
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
BALI - Menparekraf Sandiaga Uno membuka secara resmi Semarapura Festival di Klungkung, Bali, Minggu (28/4/2024). Festival ini akan digelar selama tiga hari ke depan.

Ia pun mengajak rombongan Semarapura Festival untuk jadi Rojali. "Saya mengajak pengunjung festival untuk menjadi rojali yaitu rombongan jadi beli bukannya rohali rombongan hanya lihat saja," kata Sandi Uno.

Hal ini, menurutnya, sangat mendukung bagi kemajuan para penggiat ekonomi kreatif  untuk meningkatkan usahanya.

Sandi Uno mendapat kehormatan untuk ikut dalam proses pembuatan keris khas Bali tersebut.

Sandi Uno yang menggunakan pakaian adat Bali memukul bilah besi yang telah dipanaskan dengan menggunakan palu ukuran besar.

Lalu prosesi pembuatan Keris Bali ini diperagakan dalam pameran ekonomi kreatif Semarapura Festival 6 di Kabupaten Klungkung.

Sandi Uno sandiaga mendukung kegiatan festival yang digelar oleh Pemkab Klungkung itu. Menurutnya, Festival Semarapura ke-6 ini masuk dalam kategori Kharisma Event Nusantara (KEN) yang diluncurkannya.

"KEN sendiri merupakan wadah kumpulan event-event berkualitas dari seluruh Nusantara. Kabupaten Klungkung telah memiliki dua event yang telah masuk KEN yakni Nusa Penida Festival dan terbaru Semarapura Festival ke-6 ini," ujarnya.

