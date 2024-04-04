Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jabar Berpotensi Dibanjiri Wisatawan saat Lebaran, Sandiaga Uno Ingatkan Potensi Cuaca

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |23:09 WIB
Jabar Berpotensi Dibanjiri Wisatawan saat Lebaran, Sandiaga Uno Ingatkan Potensi Cuaca
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI)
CIMAHI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno memprediksi objek wisata di Jawa Barat bakal kebanjiran wisatawan pada libur lebaran tahun ini.

"Mudah-mudahan Jawa Barat mendapat limpahan rezeki (wisatawan). Kalau dari kunjungan yang paling banyak Jawa Barat itu Bandung Raya dan Puncak," kata Sandiaga Uno kepada wartawan di Kota Cimahi, Kamis (4/4/2024).

Namun, beber dia, tren pergerakan wisatawan di Jawa Barat sekarang ini tidak hanya berfokus di wilayah Puncak atau Bandung Raya saja. Namun sudah bergeser juga ke wilayah timur seperti Garut, Pangandaran, Cirebon hingga Kuningan.

"Kemarin saya mantau di data, Cirebon, Kuningan sampai ke Pangandaran, Tasik, Garut menjadi wisata, saya kaget udah ramai juga," ucap Sandiaga Uno.

Secara keseluruhan, Sandiaga Uno menyebutkan gairah wisatawan nusantara untuk menikmati libur lebaran tahun ini akan sangat tinggi. Dirinya memperkirakan sekitar 80 persen warga akan memanfaatkan waktu untuk menikmati liburannya ke berbagai objek wisata di Indonesia.

"Total nasional ini 193,6 juta, prediksinya ini akan berwisata sekitar 80 persen. Berarti ini menjadi tujuan utama dari wisatawan yang mudik. Nanti mungkin dalam perjalanannya mereka mampir di kota terkait, jadi siapkanlah destinasi maupun produk-produk ekonomi kreatifnya bisa menjadi oleh-oleh dibawa pulang," ujarnya.

