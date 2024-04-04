Sandiaga Uno Sebut Cimahi Berpeluang Jadi City of Animation Dunia

CIMAHI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahudin Uno menyebutkan Kota Cimahi berpeluang dinobatkan menjadi 'Kota Animasi' di level dunia. Seperti halnya Kota Bandung yang dinobatkan menjadi salah satu dalam jaringan kota kreatif UNESCO Creative Cities Network.

"Siapa tau karena Bandung sudah menjadi UNESCO sebagai city of design, jangan-jangan (Cimahi) ini bisa jadi city of animation di level dunia," kata Sandiaga Uno usai menghadiri Workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif tahun 2024 yang digelar di Alam Wisata Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis (4/4/2024).

Dia mengatakan, Cimahi ini memang hanyalah sebuah kota kecil namun memiliki daya tarik dengan keberadaan industru kreatifnya yang sudah mendunia. Dari mulai animasi, video, kuliner hingga fesyen sehingga sejak tahun 2021 dinobatkan menjadi Kota Kreatif di Indonesia.

"Cimahi ini kota kecil yang punya daya tarik, kita bisa tingkatkan karena ini sudah jadi kota kreatif di Indonesia. Bersyukur Cimahi sudah ditetapkan jadi kota kreatif. Ada subsektor unggulannya itu animasi, video, fesyen," ujarnya.