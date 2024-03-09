Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapan Awal Puasa Ramadhan 2024?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:50 WIB
Kapan Awal Puasa Ramadhan 2024?
Kapan awal Ramadhan 2024? (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari pertama puasa bulan suci Ramadhan di Mekkah, Arab Saudi jatuh pada Senin, 11 Maret atau Selasa, 12 Maret 2024, tergantung penampakan hilal.

Ramadhan ditentukan kalender hijriah, yang diawali dengan terlihatnya bulan sabit. Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya mengandalkan kesaksian para pengamat bulan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, melansir Aljazeera, Sabtu (/3/2024).

Agar bulan dapat terlihat, bulan sabit harus terbenam setelah matahari. Hal ini memungkinkan langit menjadi cukup gelap untuk melihat pergeseran kecil bulan baru.

Setelah matahari terbenam pada malam tanggal 10 Maret atau tanggal 29 Shaaban dalam kalender Hijriah, para pengamat menghadap ke barat dengan pandangan yang jelas ke cakrawala untuk melihat sekilas bulan sabit.

Jika bulan terlihat, bulan Ramadhan, dengan hari puasa pertama pada 11 Maret. Jika tidak, Shaaban akan selesai 30 hari dan hari puasa pertama tanggal 12 Maret.

Di Arab Saudi, kesaksian orang-orang yang melihat bulan dicatat. Mahkamah Agung kemudian mengambil keputusan kapan Ramadhan harus dimulai.

Kapan Ramadhan dimulai di berbagai negara?

Menurut Crescent Moon Watch, pengamatan bulan yang dijalankan Kantor Almanak Nautical Inggris, hilal Ramadhan akan dimulai pada 10 Maret pukul 17.23 GMT (20.23 waktu Mekah), dan diperkirakan tidak akan ada penampakan apa pun pada malam itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement