Kapan Awal Puasa Ramadhan 2024?

JAKARTA - Hari pertama puasa bulan suci Ramadhan di Mekkah, Arab Saudi jatuh pada Senin, 11 Maret atau Selasa, 12 Maret 2024, tergantung penampakan hilal.

Ramadhan ditentukan kalender hijriah, yang diawali dengan terlihatnya bulan sabit. Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya mengandalkan kesaksian para pengamat bulan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, melansir Aljazeera, Sabtu (/3/2024).

Agar bulan dapat terlihat, bulan sabit harus terbenam setelah matahari. Hal ini memungkinkan langit menjadi cukup gelap untuk melihat pergeseran kecil bulan baru.

Setelah matahari terbenam pada malam tanggal 10 Maret atau tanggal 29 Shaaban dalam kalender Hijriah, para pengamat menghadap ke barat dengan pandangan yang jelas ke cakrawala untuk melihat sekilas bulan sabit.

Jika bulan terlihat, bulan Ramadhan, dengan hari puasa pertama pada 11 Maret. Jika tidak, Shaaban akan selesai 30 hari dan hari puasa pertama tanggal 12 Maret.

BACA JUGA: 3 Fakta Prediksi BRIN Terkait Awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Di Arab Saudi, kesaksian orang-orang yang melihat bulan dicatat. Mahkamah Agung kemudian mengambil keputusan kapan Ramadhan harus dimulai.

Kapan Ramadhan dimulai di berbagai negara?

Menurut Crescent Moon Watch, pengamatan bulan yang dijalankan Kantor Almanak Nautical Inggris, hilal Ramadhan akan dimulai pada 10 Maret pukul 17.23 GMT (20.23 waktu Mekah), dan diperkirakan tidak akan ada penampakan apa pun pada malam itu.