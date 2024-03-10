Long Weekend, Dua Pemotor Tewas Terlindas Truk Tangki Pertamina di Jalan Raya Cianjur

CIANJUR - Dua pengendara motor tewas terlindas truk tangki BBM Pertamina di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Kampung Samoja, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Unit (Kanit) Penegakan Hukum (Gakum) Polres Cianjur Iptu Hari Kurniawan mengatakan, dua korban tewas adalah Solihin (54) dan Hadin Prayoga (40) merupakan warga Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu.

Menurutnya, dua pengendara tersebut berboncengan menggunakan motor Honda Supra dengan nomor polisi (nopol) F 3783 YR yang gagal menyalip dari sebelah kiri, menyerempet bagian truk tanki Pertamina bernopol E 9572 YC sehingga terjatuh dan terlindas.

“Motor dan truk tanki ini sama-sama melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun korban yang hendak menyalip truk tanki dari sebelah kiri ini menyerempet perisai tengah sebelah kiri truk. Akibatnya pengendara motor terpental ke sebelah kanan dan terlindas,” ujarnya, Minggu (10/3/2024).

Kata Hari, korban Solihin meninggal di tempat, sementara rekannya Hadin Prayoga meninggal saat menjalani perawatan di Klinik Ashidiq.

“Satu korban meninggal di tempat. Sementara satu lagi meninggal saat mendapatkan perawatan medis. Selain itu dua kendaraan yang terlibat laka alami kerusakan,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara kecelakaan maut itu terjadi diduga akibat faktor manusia (human error) karena pengendara motor yang kurang hati-hati saat akan menyalip truk tanki Pertamina.