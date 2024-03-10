Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Long Weekend, Dua Pemotor Tewas Terlindas Truk Tangki Pertamina di Jalan Raya Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |12:01 WIB
Long Weekend, Dua Pemotor Tewas Terlindas Truk Tangki Pertamina di Jalan Raya Cianjur
Ilustrasi Korban Kecelakaan
A
A
A

 

CIANJUR - Dua pengendara motor tewas terlindas truk tangki BBM Pertamina di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Kampung Samoja, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Unit (Kanit) Penegakan Hukum (Gakum) Polres Cianjur Iptu Hari Kurniawan mengatakan, dua korban tewas adalah Solihin (54) dan Hadin Prayoga (40) merupakan warga Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu.

Menurutnya, dua pengendara tersebut berboncengan menggunakan motor Honda Supra dengan nomor polisi (nopol) F 3783 YR yang gagal menyalip dari sebelah kiri, menyerempet bagian truk tanki Pertamina bernopol E 9572 YC sehingga terjatuh dan terlindas.

“Motor dan truk tanki ini sama-sama melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun korban yang hendak menyalip truk tanki dari sebelah kiri ini menyerempet perisai tengah sebelah kiri truk. Akibatnya pengendara motor terpental ke sebelah kanan dan terlindas,” ujarnya, Minggu (10/3/2024).

Kata Hari, korban Solihin meninggal di tempat, sementara rekannya Hadin Prayoga meninggal saat menjalani perawatan di Klinik Ashidiq.

“Satu korban meninggal di tempat. Sementara satu lagi meninggal saat mendapatkan perawatan medis. Selain itu dua kendaraan yang terlibat laka alami kerusakan,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara kecelakaan maut itu terjadi diduga akibat faktor manusia (human error) karena pengendara motor yang kurang hati-hati saat akan menyalip truk tanki Pertamina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/525/3024974/mobil-tabrak-pembatas-jalan-di-tol-cipularang-2-orang-tewas-HsvHfYe1HE.jpg
Mobil Tabrak Pembatas Jalan di Tol Cipularang, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/525/3017410/2-minibus-ringsek-terseret-truk-tronton-gagal-nanjak-di-sukabumi-RQknmWQHZX.jpg
2 Minibus Ringsek Terseret Truk Tronton Gagal Nanjak di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006561/pemotor-wanita-tewas-usai-jatuh-kepalanya-terbentur-beton-T5pjXQW4yN.jpg
Pemotor Wanita Tewas Usai Jatuh Kepalanya Terbentur Beton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/525/3005518/toyota-fortuner-petinggi-polri-kecelakaan-di-tol-mbz-polda-jabar-angkat-bicara-uXOws7ovMt.jpg
Toyota Fortuner Petinggi Polri Kecelakaan di Tol MBZ, Polda Jabar Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/525/3005513/tabrakan-di-tol-mbz-sopir-mobil-dinas-polisi-bakal-diperiksa-propam-M8U5sWYuzX.jpg
Tabrakan di Tol MBZ, Sopir Mobil Dinas Polisi Bakal Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/525/3005250/kronologi-mobil-dinas-polda-jabar-tabrak-elf-di-tol-mbz-f2ZXPdyNb7.jpg
Kronologi Mobil Dinas Polda Jabar Tabrak Elf di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement