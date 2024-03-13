Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Lumayan Puasa Setengah Tahun

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |05:04 WIB
Humor Gus Dur: Lumayan Puasa Setengah Tahun
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
MUHAMMAD AS Hikam menuliskan sebuah cerita lucu tetang Abdurahman Wahid alias Gus Dur dalam buku “Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita” (2013). Kisah itu dialaminya langsung sebagai sahabat dan menteri Presiden Ke-4 RI itu.

Kala itu, AS Hikam yang menjabat Menristek menemani Gus Dur memperingati bulan Rajab di salah satu tempat di daerah Jawa Barat. Gus Dur dan AS Hikam pun turut menyimak ceramah seorang kiai dalam kegiatan tersebut.

Salah satu substansi ceramah sang kiai ialah bahwa faedah puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan puasa setahun.

Lalu sepulang dari acara tersebut, Gus Dur pun berkata pada AS Hikam:

“Kam, besok puasa Rajab loh, lumayan kan, kata kiai tadi, puasa sehari sama seperti puasa setahun,” ucapnya.

“Iya Gus,” jawab AS Hikam yang sebenarnya mengkhawatirkan kondisi Gus Dur ketika harus berpuasa.

Keesokan harinya, Gus Dur dan AS Hikam bersama-sama lagi. Mereka pergi ke Tuban, Jawa Timur untuk menghadiri acara haul.

