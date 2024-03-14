Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sakit Hati, Adik di Tanjab Barat Bacok Abang Kandung hingga Tewas

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |01:14 WIB
Sakit Hati, Adik di Tanjab Barat Bacok Abang Kandung hingga Tewas
Adik bunuh kakak di Tanjab Barat (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

TANJAB BARAT - Kasus pembunuhan sedarah gegerkan warga Simpang Rambutan, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi.

Seorang adik tega membunuh kakak kandungnya sendiri di area kebun sawit. Diduga, kejadian tersebut gegara sakit hati lantaran tidak terima disuruh-suruh oleh kakaknya sendiri.

Mendapatkan informasi tersebut, jajaran Polsek Tungkal Ulu langsung melakukan penyelidikan. Beruntung, pelaku berhasil diamankan petugas.

“Kasus pembunuhan itu terjadi di sebuah pondok yang berada di areal kebun sawit Camp A, Simpang Rambutan, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam pada Rabu," ujar Kapolres Tanjab Barat AKBP Agung Basuki, Rabu (13/3/2024).

Dia menambahkan, terungkapnya kasus tersebut setelah mendapatkan keterangan dari sejumlah saksi.

 BACA JUGA:

"Pelaku berinisial DN (39) dan korbannya berinisial PL (44). Pelaku merupakan adik kandung korban sendiri," ungkapnya.

Menurutnya, pelaku ini nekat melakukan aksinya dengan cara membacok korban menggunakan parang hingga tewas.

"Saat ditemukan, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka bacok di bagian pipi dan leher sebelah kiri," imbuhnya.

