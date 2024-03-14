Advertisement
HOME NEWS JATENG

Banjir Semarang, Penurunan Tanah Diperparah Banjir Rob

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |19:21 WIB
Banjir Semarang, Penurunan Tanah Diperparah Banjir Rob
Banjir di Semarang (Foto : BNPB)
JAKARTA - Kepala BMKG Dwikorita Karnawati turut menyoroti cuaca ekstrim hingga sebabkan banjir di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Ia berkata, pihaknya telah melakukan peringatan dini akan terjadinya cuaca ekstim di Semarang.

Menurutnya, melakukan peringatan dini relatif mudah dilakukan daripada melakukan aksi dini. Apalagi, kata Dwikorita, Kota Sekarang, telah alami penurunan permukaan tanah.

"Wilayah Semarang itu kan memang mengalami penurunan (permukaan tanah). Kalau wilayah lain belum banjir, di situ banjir dulu. Apalagi ada banjir rob, jadi banjirnya tidak hanya dari hujan. Tapi diperparah banjir rob dari laut," kata Dwikorita saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Dwikorita menyampaikan, BMKG telag memberikan peringatan dini. Bahkan, katanya, peringatan dini dilakukan sejak tiga hari sebelum terjadinya cuaca ekstrim.

"Kami memberi peringatan dini dari sepekan sebelum kejadian, diulang sampai 3 hari sebelum kejadian, diulang sampe 3 jam sebelum kejadian. Maksudnya agar diingetin terus awas lo awas lo, begitu," tuturnya.

Dikabarkan sebelumnya, Kota Semarang dikepung banjir akibat cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang di hampir sebagian besar wilayah pada Rabu 13 Maret 2024, malam.

Berdasarkan monitoring satelit klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah dengan dampak cuaca ekstrem ini terpantau meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

