HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan Penghubung Desa di Sulbar Ambruk Diterjang Banjir

Frendy Christian , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |03:30 WIB
Jembatan Penghubung Desa di Sulbar Ambruk Diterjang Banjir
Jembatan penghubung desa ambruk diterjang banjir (Foto: Frendy Christian)
A
A
A

SULBAR - Jembatan beton sepanjang 6 meter serta lebar 3 meter yang berada di Desa Siwi, Kecamatan Nosu, Mamasa, Sulawesi Barat, ambruk akibat diterjang derasnya arus banjir.

Warga resah karena keberadaan jembatan tersebut sangat vital. Selain menjadi akses penghubung sejumlah dusun di Desa Siwi, jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga yang hendak ke kebun.

Agar akses bisa dilalui kembali, sejumlah warga bersama tim gabungan dari TNI-Polri, dan BPBD setempat bergotong royong dan berupaya membangun jembatan darurat sehingga akses warga di dua desa kembali terbuka.

Kepala BPBD Mamasa Gusti Hermiawan mengaku telah melakukan pendataan dan penanganan darurat bencana bagi sejumlah wilayah dan warga yang terdampak banjir bandang.

Salah satu yang menjadi prioritas penanganan pasca bencana, yakni membuka akses jalan yang terputus akibat banjir bandang.

(Arief Setyadi )

      
