Truk Kontainer Terguling Melintang di Tol Cipularang, Arus Lalin Macet Total

JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan dan menutup jalan di Jalan Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

Akibat kecelakaan tersebut membuat kemacetan total di jalan tersebut.

Dilansir dari akun instagram Infojaksel, peritiwa kecelakaan tersebut terjadi di KM 73 Jalan Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Dalam video tersebut memperlihatkan truk kontainer berwarna biru.

Truk kontainer tersebut terguling hingga menutup seluruh badan jalan tol. Akibatnya tidak ada celah kendaraan yang dapat melintasi jalan tersebut. Akibatnya kemacetan panjang tidak dapat terhindari.

"Tepatnya di KM 73, terjadi kemacetan panjang. Kemacetan hampir 10 Kilometer," kata warga.

Disebutkan, saat ini pihak Jasamarga dan kepolisian telah mengevakuasi truk kontainer terguling tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )