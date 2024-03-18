Usai Pesta Miras Oplosan, 3 Pria di Bojonegoro Tewas

BOJONEGORO - Diduga usai pesta minuman keras jenis oplosan di bulan Ramadhan, tiga orang pria di Bojonegoro meninggal dunia, tiga korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Ketiganya masing masing berinisial DS, ARZ dan ZA, warga Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Kapolsek Balen Iptu Sri Windiarto mengatakan, jika kejadian tersebut bermula saat sekelompok pemuda yang berjumlah lima orang, diduga sedang pesta minuman keras jenis oplosan pada sabtu malam (16/3/2024), di salah satu warung di Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu.

“Setelah itu, beberapa saat kemudian korban mengeluhkan pusing sesak nafas hingga dadanya sakit,” terangnya, Senin (18/3/2024).

Korban yang meninggal pertama adalah DS, dia ditemukan tak bernyawa saat menginap di mes tempat dia bekerja. Sementara ARZ dan ZA meregang nyawa senin pagi, setelah sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah, atau RSUD sosodoro jatikusumo bojonegoro, serta RSUD sumberejo.