Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Usai Pesta Miras Oplosan, 3 Pria di Bojonegoro Tewas

Dedi Mahdi , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:22 WIB
Usai Pesta Miras Oplosan, 3 Pria di Bojonegoro Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOJONEGORO - Diduga usai pesta minuman keras jenis oplosan di bulan Ramadhan, tiga orang pria di Bojonegoro meninggal dunia, tiga korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Ketiganya masing masing berinisial DS, ARZ dan ZA, warga Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Kapolsek Balen Iptu Sri Windiarto mengatakan, jika kejadian tersebut bermula saat sekelompok pemuda yang berjumlah lima orang, diduga sedang pesta minuman keras jenis oplosan pada sabtu malam (16/3/2024), di salah satu warung di Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu.

“Setelah itu, beberapa saat kemudian korban mengeluhkan pusing sesak nafas hingga dadanya sakit,” terangnya, Senin (18/3/2024).

Korban yang meninggal pertama adalah DS, dia ditemukan tak bernyawa saat menginap di mes tempat dia bekerja. Sementara ARZ dan ZA meregang nyawa senin pagi, setelah sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah, atau RSUD sosodoro jatikusumo bojonegoro, serta RSUD sumberejo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/625/3158953//scope_dishub_curi-0vJ7_large.jpg
Terlalu! Pegawai Dishub Curi Uang di Kotak Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/627/3147727//scope_suami-Yi6h_large.jpg
Murka, Suami Rusak Mobil Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/340/3136727//ilustrasi-yV9X_large.jpg
Korban Tewas Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi Bertambah Jadi 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135795//miras_oplosan-ewjK_large.jpg
Kasus Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi, 2 Narapidana Masih Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/519/3122921//banjir_bandang_di_bojonegoro-MWGE_large.JPG
Banjir Bandang Melanda 7 Desa di Bojonegoro, 1 Warga Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement