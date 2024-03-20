Humor Gus Dur: Tuhan Dipanggil Ente

JAKARTA - Suasana humor dan keakraban antara dua tokoh penting NU, yakni Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dan Kiai Hasyim Muzadi tercipta dalam sebuah momen.

Melansir Nu online, meskipun awalnya pertemuan mereka terasa kaku, suasana berhasil dicairkan ketika Pak Syairozi (saat itu, Ketua PW LP Maarif NU Jatim) menghibur dengan sebuah cerita lucu terkait dengan pujian sebelum Sholat Subuh di langgar KH Imron Hamzah.

Biasanya, sebelum Sholat Subuh, para jamaah NU membaca pujian "La Ilaha Illa Anta, Ya Hayyu Ya Qoyyum". Namun, di langgar KH Imron Hamzah, pujian tersebut berbunyi, "La Ilaha Illa Ente, Ya Hayyu Ya Qoyyum". Kisah ini mengundang tawa dari Gus Dur dan Kiai Hasyim Muzadi.

Gus Dur kemudian menyemarakkan suasana dengan komentar humorisnya, "Wah, ternyata di sana warga NU sangat akrab dengan Tuhan. Buktinya, Tuhan saja dipanggil Ente!" celetuk Gus Dur. Pancingan berhasil, suasana kembali cair.

Anekdot ini memperlihatkan sisi humoris dan kehangatan hubungan di antara tokoh-tokoh NU, serta menunjukkan bagaimana humor dapat menjadi alat untuk mengurangi ketegangan dalam sebuah pertemuan.

(Arief Setyadi )