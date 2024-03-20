Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terkuaknya Kasus Kakak Setubuhi Adiknya di Bengkulu hingga Punya Anak Berusia 2 Tahun

Widodo , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:15 WIB
Terkuaknya Kasus Kakak Setubuhi Adiknya di Bengkulu hingga Punya Anak Berusia 2 Tahun
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MIRIS! Seorang gadis berumur 16 tahun disetubuhi kakak kandungnya hingga hamil tiga kali. Dari hasil hubungan darah tersebut, keduanya mempunyai anak yang saat ini berumur dua tahun. Sementara dua kehamilan lainnya, korban mengalami keguguran.

Terduga pelaku berinisial QR yang kini sudah ditangkap polisi. Korban diancam akan dibunuh apabila melapor perbuatan bejat tersebut. QR ditangkap di kediamannya di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kejadian itu bermula pada 2022, terdapat laporan ke Polsek terkait tindak asusila kepada korban seorang remaja putri berinisial R (16) yang kemudian dilimpahkan ke PPA Rejang Lebong.

Menurut laporan yang didapatkan penyidik saat itu, terduga pelaku adalah pacar korban. Namun, setelah dilakukan pendalaman hal tersebut tidak mendapatkan hasil.

Akhirnya tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pendekatan terhadap korban di Puskesmas Bermani Ulu untuk mendapatkan jawaban terkait siapa pelaku sebenarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement