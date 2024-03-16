Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Paman Cabuli Keponakan Lalu Rekam Aksi Bejatnya, Ketahuan Anak Sendiri

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:02 WIB
Paman Cabuli Keponakan Lalu Rekam Aksi Bejatnya, Ketahuan Anak Sendiri
Paman bejat cabuli keponakan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PESAWARAN - Seorang pria berinisial W ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran lantaran diduga telah melakukan pencabulan terhadap korban di bawah umur.  W yang merupakan warga Desa Padang Cermin, Pesawaran tersebut diamankan polisi di rumah kontrakannya yang terletak di Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Kamis (14/3/2024).

Kasat Reskrim Polres Pesawaran, AKP Supriyanto Husin mengatakan, korban berinisial IAP (10) seorang siswa sekolah dasar tersebut merupakan keponakan pelaku W. 

 BACA JUGA:

"Jadi pelaku ini merupakan paman kandung korban," ujar Supriyanto saat dikonfirmasi, Sabtu (16/3/2024). 

Supriyanto mengungkapkan, peristiwa pencabulan tersebut berawal saat pelaku yang tengah berada di rumah korban di Desa kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tersebut menarik paksa korban untuk masuk ke dalam kamar.

Kasat melanjutkan, saat berada di kamar, korban dibujuk untuk tidur di atas kasur dan ditawarkan bermain handphone milik pelaku.

"Dengan rayuan mautnya, pelaku berhasil mencabuli korban dan merekam aksi bejatnya menggunakan handphone milik pelaku yang dipinjamkan ke korban," ungkap Supriyanto.

Supriyanto menambahkan, seiring berjalannya waktu, anak pelaku W yang tengah meminjam handphone milik ayahnya tak sengaja melihat video bejat yang direkam pelaku. 

BACA JUGA:

Tragis! Siswi SMP Jadi Korban Pencabulan Ayah Kandung, Kakak, hingga Dua Pamannya 

"Anak korban kemudian memberitahukan video tersebut kepada ibunya," ucap Kasat. 

Selanjutnya keluarga korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku kemudian melapor ke Polres Pesawaran guna ditindaklanjuti.

Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan rangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah kontrakannya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement