Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragis! Siswi SMP Jadi Korban Pencabulan Ayah Kandung, Kakak, hingga Dua Pamannya

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:05 WIB
Tragis! Siswi SMP Jadi Korban Pencabulan Ayah Kandung, Kakak, hingga Dua Pamannya
Polisi tangkap para pelaku pencabulan anak di Surabaya. (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA – Sungguh malang nasib seorang siswi kelas 3 SMP di Surabaya berinisial B (13). B menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri, yakni ME (43), kakak kandungnya MNA (17), dan dua paman korban, MR (49) dan IW (43).

Keempat pelaku kini sudah ditangkap Polrestabes Surabaya dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Perbuatan bejat sekeluarga itu dilakukan saat B masih duduk di bangku kelas 3 SD. Aksi tersebut tersebut terakhir dilakukan pada bulan Januari 2024 saat sang kakak sedang mabuk dan ingin menyetubuhi korban.

 BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan, pencabulan pertama kali dilakukan oleh MNA terhadap B saat kelas 3 SD. Sedangkan ME serta paman korban IW dan MR melakukan pelecehan terhadap korban dengan menyentuh bagian dada B.

"Yang menyetubuhi ini kakak kandung korban. Ayah dan kedua paman melakukan pelecehan,” katanya, Senin (22/1/2023).

Hendro menambahkan, pencabulan sudah terjadi selama 4 tahun. Aksi bejat tersebut terakhir dilakukan pada bulan Januari ini saat sang kakak, MNA sedang mabuk dan ingin menyetubuhi korban. Namun saat itu korban sedang menstruasi. Meski sedang datang bulan, hal itu tak menyurutkan niat jahat MNA untuk menyalurkan nafsu liarnya.

 BACA JUGA:

Pelaku, kata dia, melakukan hal tersebut saat kondisi rumah sepi. Keempat pelaku sendiri saling mengetahui perbuatannya terhadap korban. Namun, keempatnya tak saling membicarakan perbuatan mereka saat bertemu.

“Para pelaku mengaku khilaf saat melihat korban memakai pakaian ketat. Terlebih, kondisi rumah saat itu sedang sepi,” katanya.

Sementara itu, ME mengaku meraba bagian tubuh anaknya saat tidur bertiga bersama istrinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement