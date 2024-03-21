Konferensi Meet Khanh Hoa-Indonesia, Pj. Gubernur Adhy Jabarkan IPRO Andalan Jatim

Vietnam-Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono melakukan presentasi khusus di konferensi "Meet Khanh Hoa-Indonesia" di Vinh Ngoc Ballroom, Muong Thanh Luxury Hotel, Vietnam, pada Kamis (21/3/2024).

Adhy memaparkan sejumlah Investment Project Ready to Offer (IPRO) andalan Jatim di bidang infrastuktur yang menjanjikan bagi Vietnam. Di antaranya Pelabuhan Peti Kemas Internasional dan Pusat Logistik di Kota Probolinggo dengan nilai investasi Rp 800 miliar atau USD 60 juta, Terminal LNG Probolinggo dengan nilai imvestasi Rp 742,69 miliar atau USD 50 juta, dan Terminal Tangki Minyak Lamongan dengan nilai investasi Rp 4,6 triliun atau USD 314,22 juta.

Pemaparan IPRO ini sengaja dilakukan Adhy dengan harapan agar ke depan kerjasama antara Jawa Timur dengan Vietnam bisa ditingkatkan di berbagai sektor. Mulai ekspor-impor, investasi, dan pariwisata.

"Investasi di Jawa Timur juga punya potensi sangat menguntungkan. Kota bisa lihat datanya, realisasi investasi kita di tahun 2023 kita mencapai Rp 145,1 triliun dengan Vietnam berada di peringkat ke-49 menurut data Kementerian Investasi/BKPM RI," katanya.