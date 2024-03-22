Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biodata Rose Hanbury yang Dituduh jadi Selingkuhan Pangeran William

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:22 WIB
Biodata Rose Hanbury yang Dituduh jadi Selingkuhan Pangeran William
Biodata Rose Hanbury yang dituduh jadi selingkuhan Pangeran William (Foto: Aol.)
A
A
A

JAKARTA - Selama berminggu-minggu, internet dipenuhi dengan teori tentang keberadaan Kate Middleton dan apa yang sebenarnya terjadi dengan kesehatannya. Semua hal ini menimbulkan banyak spekulasi.

Salah satunya yakni rumor dugaan hubungan antara Pangeran William dan wanita bernama Rose Hanbury kembali mencuat.

Meskipun Princess of Wales tidak terlihat di mata publik, namun Marchioness kembali menjadi sorotan.

Lantas siapakah sosok Rose Hanbury? Apa hubungannya dengan keluarga kerajaan?

Berikut penjelasannya menurut AoL dan sumber lain.

Rose Hanbury yang memiliki nama lengkap Sarah Rose Cholmondeley, Marchioness of Cholmondeley lahir pada tanggal 15 Maret 1984 adalah seorang mantan model dan staf politik yang menjadi manajer perkebunan yang sekarang mengawasi tanah milik bangsawannya yang luas. Rose tidak terlalu menonjolkan diri, namun menjadi sorotan beberapa tahun lalu karena rumor ketidakcocokan calon raja.

Rose memiliki ikatan yang lama dengan keluarga kerajaan, neneknya bahkan menjadi pengiring pengantin di pernikahan Ratu Elizabeth II pada tahun 1947 dengan suaminya Philip Mountbatten.

