Humor Gus Dur: Diberi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo dari Keraton Surakarta

JAKARTA - Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal dengan berbagai humornya yang mampu membuat banyak orang terbahak-bahak. Tak jarang lewat humornya, Gus Dur juga memberikan pesan kritikan.

Salah satu humor Gus Dur yang dikenang banyak orang saat Gus Dur diberi gelar Kanjeng Pangeran Aryo dari Keraton Surakarta. Saat itu Gus Dur ogah dipanggil dengan sebutan Gusti.

Kemudian Gus Dur pun berbincang dengan Sinuhun Paku Buwono XII. “Tapi nanti saya tidak mau dipanggil dengan panggilan Gusti seperti orang keraton itu, loh,” kata Gus Dur dilansir dari NUOnline, Jumat (21/3/2024).

“Lha kok bisa, Gus? Apa takut dianggap syirik?” tanya Sinuhun.

Sementara itu diketahui bahwa Gusti dalam bahasa Jawa dapat bermakna raja. Kata Gus Dur, dirinya ogah jika namanya berubah jadi Gusti Dur yang ia pelesetkan menjadi Gus Tidur.

“Bukan apa-apa. Cuma nggak enak aja kalau ditambahi tambahan Gusti. Nanti, malah bisa keliru panggilannya jadi Gus Tidur,” seloroh Gus Dur.

(Fakhrizal Fakhri )