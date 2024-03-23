Earth Hour, Warga Bandung Diajak Matikan Lampu Malam Ini

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan mematikan lampu dan perangkat elektronik selama 1 jam dalam rangka peringatan Earth Hour 2024.

Earth Hour yang diadakan setiap tahun menjelang akhir bulan Maret ini bertujuan untuk menggalang individu, komunitas, pelaku bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia untuk berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Sedangkan di tahun 2024, gerakan Earth Hour akan dilaksanakan pada Sabtu (23/3/2024) yang dimulai pukul 22.00 - 23.00 WIB.

"Wargi! Earth Hour diselenggarakan setiap tahun menjelang akhir bulan Maret lho. Tahun ini, Earth Hour 2024 dilaksanakan pada Sabtu, 23 Maret 2024," tulis keterangan resmi Pemkot Bandung dalam akun Instagram Humas Pemkot Bandung @humas_bandung.

"Semua orang di seluruh dunia diajak mematikan lampu selama satu jam. Kami mengajak Wargi Bandung untuk ikut melakukan aksi Earth Hour pada Sabtu, 23 Maret 2024. Untuk Kota Bandung dimulai pukul 22.00 - 23.00 WIB," tambahnya.

Nantinya, masyarakat dapat mematikan lampu dan perangkat elektronik selama 1 jam pada waktu yang telah ditentukan.