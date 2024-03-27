Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Terus Lakukan Serangan di Tengah Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata, 12 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:59 WIB
Israel Terus Lakukan Serangan di Tengah Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata, 12 Orang Tewas
Israel terus lakukan serangan di tengah resolusi DK PBB soal gencatan senjata (Foo: The New Arab)
A
A
A

GAZA - Dua belas orang, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan Israel terhadap kamp pengungsi di Gaza selatan pada Selasa (26/3/2024) malam. Sementara itu, dua belas orang lainnya tenggelam ketika mereka mencoba untuk mendapatkan bantuan yang dijatuhkan oleh pesawat Amerika Serikat (AS) di laut dekat Beit Lahia di utara Gaza.

Tidak ada tanda-tanda akan berhentinya perang di Jalur Gaza, meskipun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menuntut resolusi gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadhan, yang mengarah pada gencatan senjata permanen pada hari sebelumnya.

Resolusi ini juga menuntut agar Hamas dan militan lainnya membebaskan sandera yang mereka sandera pada serangan 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, meskipun resolusi tersebut tidak secara langsung menghubungkan pembebasan tersebut dengan gencatan senjata.

Resolusi PBB diadopsi setelah 14 negara memberikan suara mendukung. Sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat (AS) memutuskan abstain.

Namun delegasi Israel meninggalkan Doha pada Selasa (26/3/2024), tanpa mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata.

