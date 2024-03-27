Satgas Pangan Polri Waspadai Harga dan Stok Bapokting di Babel

JAKARTA - Tim Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan terkait stabilisasi harga ketersediaan pangan selama Ramadhan, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu dilakukan untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokoknya.

Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Ahmad Yanuari Insan mengatakan, ada beberapa komoditi bahan pokok penting (bapokting) di Kepulauan Bangka Belitung yang harus diwaspadai saat hari besar keagamaan nasional (HBKN).

“Yang harus diwaspadai untuk menstabilkan harga dan stok bapokting saat HBKN adalah beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih,” kata Yanuari melalui keterangannya, Rabu (27/3/2024).

BACA JUGA: Satgas Pangan Polri Sebut Harga Bahan Pokok di Riau Stabil

Karena, kata dia, stok tersebut didatangkan dari luar daerah Kepulauan Bangka Belitung sehingga dikhawatirkan terkendala untuk pendistribusian stoknya. Sebab, lanjutnya, disana banyak menggunakan transportasi laut sehingga bergantung kepada pasang dan surutnya air laut.

“Untuk itu, Pengusaha di bidang Bapokting berharap agar khusus Bapok (bahan pokok) didahulukan untuk sandar kapal, supaya barang tidak membusuk atau mengalami penyusutan, dan dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kata Yanuari, berdasarkan hasil pengecekan Tim Satgas Pangan Polri bersama stakeholder lainnya menemukan bahwa 12 komoditi bahan pokok di pasar tradisional maupun ritel modern dalam kondisi aman, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri.

BACA JUGA: Satgas Pangan Polri Pastikan Harga Bahan Pokok di Jatim Stabil

“Itu tidak terdapat defisit stok komoditi. Stok selalu didatangkan secara berkelanjutan,” jelas dia.