INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Bahan Pokok di Riau Stabil

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:54 WIB
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Bahan Pokok di Riau Stabil
Satgas Pangan Polri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim Satgas Pangan Polri terus melakukan pemantauan di lapangan untuk mengecek stabilisasi pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kini, Tim Satgas Pangan Polri mengawasi sejumlah pasar dan supermarket di Riau.

Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Didik Sudaryanto mengatakan ada beberapa tempat yang dilakukan pemantauan dan pengawasan Tim Satgas Pangan Polri di Riau terhadap 12 komoditi, seperti beras, telur, daging ayam hingga daging sapi.

“Bahwa sesuai hasil pengecekan bahwa stok 12 komoditi tersebut tergolong aman dan stabil,” kata Didik melalui keterangannya, Rabu (27/3/2024).

Meski terbilang stabil, kata Didik, Tim Satgas Pangan Polri bersama daerah tetap melakukan berbagai antisipasi untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) selama Puasa Ramadan dan jelang Lebaran.

“Antisipasi pihak satgasda dan K/L terkait untuk menstabilkan harga dan stok bapokting,” ujarnya.

Didik mengungkap hasil pengecekan komoditi beras medium di Pasar Tradisional Cikpuan memiliki stok sebesar 2 ton per minggu, dimana beras medium didapatkan dari Bulog Kanwil Riau, Kepri dengan harga Rp10.540/kg dan dijual ke konsumen Rp57.500/5 kg.

Kemudian, kata dia, komoditi cabai rawit merah di Pasar Tradisional Cikpuan memiliki stok sebesar 30 kg, cabai rawit merah didapatkan dari daerah Sumbar dengan harga Rp72.000/kg, dan dijual Rp75.000/kg.

