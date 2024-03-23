Satgas Pangan Polri Pastikan Harga Bahan Pokok di Jatim Stabil

JAKARTA - Tim Satgas Pangan Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur melakukan pemantauan ke pasar tradisional, Pasar Wonokromo Surabaya, Jawa Timur, untuk mengecek harga dan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok penting (Bapokting).

Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri, Kombes Teddy Suhendyawan Syarif mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan di pasar-pasar secara nasional, mengingat sempat beredar terkait harga dan stok bahan kebutuhan pokok yang tinggi.

“Kita memantau, melihat harga di pasar saat ini permasalahan-permasalahan yang viral di media sosial. Bahwa ternyata beberapa komoditi seperti beras sudah turun, kemudian kebutuhan bahan pokok lainnya sudah turun,” kata Teddy melalui keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Hanya saja, Teddy mengakui masih ada sejumlah komoditi bahan pangan yang harganya masih bertahan tinggi seperti telur dan daging. Menurut dia, hal ini terjadi lantaran permintaan dari masyarakat yang tinggi juga jelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri.

“Telur masih bertahan, daging ayam masih bertahan. Itu memang wajar saja. Tidak melebihi nasional. Enggak ada temuan kenaikan. Karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idul Fitri,” ujarnya.

Akan tetapi, ia memastikan secara umum Tim Satgas Pangan Mabes Polri melihat ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok masih aman, termasuk wilayah Jawa Timur. Sebab, kata dia, Tim Satgas Pangan Polri telah mengecek di pasar tradisional Kabupaten Kediri, Mojokerto, hingga Kota Surabaya.