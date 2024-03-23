Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Satgas Pangan Polri Pastikan Harga Bahan Pokok di Jatim Stabil

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |22:17 WIB
Satgas Pangan Polri Pastikan Harga Bahan Pokok di Jatim Stabil
Satgas Pangan Polri saat cek harga bahan pokok di pasar jatim (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim Satgas Pangan Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur melakukan pemantauan ke pasar tradisional, Pasar Wonokromo Surabaya, Jawa Timur, untuk mengecek harga dan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok penting (Bapokting).

Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri, Kombes Teddy Suhendyawan Syarif mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan di pasar-pasar secara nasional, mengingat sempat beredar terkait harga dan stok bahan kebutuhan pokok yang tinggi.

“Kita memantau, melihat harga di pasar saat ini permasalahan-permasalahan yang viral di media sosial. Bahwa ternyata beberapa komoditi seperti beras sudah turun, kemudian kebutuhan bahan pokok lainnya sudah turun,” kata Teddy melalui keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Hanya saja, Teddy mengakui masih ada sejumlah komoditi bahan pangan yang harganya masih bertahan tinggi seperti telur dan daging. Menurut dia, hal ini terjadi lantaran permintaan dari masyarakat yang tinggi juga jelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri.

“Telur masih bertahan, daging ayam masih bertahan. Itu memang wajar saja. Tidak melebihi nasional. Enggak ada temuan kenaikan. Karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idul Fitri,” ujarnya.

Akan tetapi, ia memastikan secara umum Tim Satgas Pangan Mabes Polri melihat ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok masih aman, termasuk wilayah Jawa Timur. Sebab, kata dia, Tim Satgas Pangan Polri telah mengecek di pasar tradisional Kabupaten Kediri, Mojokerto, hingga Kota Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193408//polri_prioritaskan_pemulihan_sekolah-bMl9_large.jpg
Polri Prioritaskan Pemulihan Sekolah di Aceh Pascabanjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193391//sdn_1_karang_baru_aceh_tamiang-qEPw_large.jpg
Polri–Warga Bersinergi, SDN 1 Karang Baru Aceh Tamiang Siap Digunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193281//gedung_dpr_ri-csEH_large.jpg
DPR: Reformasi Polri Kunci Penegakan Hukum yang Profesional dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193238//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-QmjS_large.png
Operasi Lilin Ditutup, Polri Siaga Arus Balik hingga 5 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192934//puluhan_jenderal_dan_ribuan_personel_polri_naik_pangkat_pada_akhir_2025-60T2_large.jpg
Puluhan Jenderal dan Ribuan Personel Polri Naik Pangkat pada Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192871//direktur_penindakan_kortas_tipikor_polri_brigjen_totok_suharyanto-4eKd_large.jpg
Polri Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penerangan Jalan Tenaga Surya di Ditjen EBTKE ESDM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement