Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wamen ATR Serahkan Sertifikat Tanah Pesantren Keluarga Amrozi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:13 WIB
Wamen ATR Serahkan Sertifikat Tanah Pesantren Keluarga Amrozi
Wamen ATR serahkan sertifikat tanah wakaf pesatren pada keluarga Amrozi (Foto : Kementerian ATR/BPR)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat tanah pondok pesantren Al Islami Al Hasyimi yang dikelola oleh keluarga Amrozi, pelaku bom bali tahun 2002.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, kakak Amrozi, HM Chozin yang hadir untuk menerima sertifikat wakaf tersebut menuturkan pesantren itu aktif memberikan pemahaman supaya tidak terjadi kekerasan berbasis ideologi. Pesantren itu berada dalam satu lokasi dengan Yayasan Lingkar Perdamaian yang dipimpin oleh Ali Fauzi.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi untuk mensertifikasi tanah pesantren," ujar HM Chozin di Masjid Al Mubarak Sunan Drajat, Rabu (27/3/2024).

Sementara, Wakil Menteri ATR/BPN juga menyerahkan 14 sertipikat lain bagi Nahdlatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah, Pondok Pesantren serta 1 Masjid.

Menurut Raja Antoni, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menjadi penting dalam rangka melindungi tanah wakaf itu sendiri. Kata dia, kerap kali terjadi sengketa tanah wakaf akibat tidak adanya sertifikat tanah.

"Sertifikasi ini sangat penting bagi kelangsungan tanah wakaf untuk mencegah konflik di kemudian hari karena sertipikat memberikan kepastian hukum bagi objek tanah wakaf," kata Wakil Menteri ATR/BPN.

Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia tersebut mencontohkan tentang sebuah tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya, namun sehubungan tidak dilakukan sertifikasi akhirnya penerima wakaf dan ahli waris tanah tersebut terjebak konflik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021264/apresiasi-laserjet-kantah-badung-menteri-ahy-layanan-pertanahan-jauh-lebih-efisien-v89uPlFKAb.jpg
Apresiasi LaserJet Kantah Badung, Menteri AHY: Layanan Pertanahan Jauh Lebih Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015802/resmikan-implementasi-layanan-elektronik-di-pekanbaru-menteri-ahy-dorong-pelayanan-cepat-dan-aman-V1dhIdlWmA.jpg
Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Dorong Pelayanan Cepat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015799/menteri-ahy-dampingi-jokowi-resmikan-jalan-tol-pekanbaru-padang-ruas-bangkinang-xiii-koto-kampar-Rp9yO9rIrb.jpg
Menteri AHY Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015798/menteri-ahy-deklarasikan-14-kota-lengkap-di-7-provinsi-secara-serentak-rZlrbOcQLa.jpg
Menteri AHY Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi Secara Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/244/3012022/wwf-2024-bali-ahy-usul-pembentukan-badan-air-nasional-vZQiiJWJsq.jpg
WWF 2024 Bali, AHY Usul Pembentukan Badan Air Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/244/3011549/luncurkan-layanan-elektronik-di-bali-ahy-harap-tingkatkan-ekonomi-masyarakat-SawMTTQJ0d.jpg
Luncurkan Layanan Elektronik di Bali, AHY Harap Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement