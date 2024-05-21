Luncurkan Layanan Elektronik di Bali, AHY Harap Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

DENPASAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/05/2024).

Dengan peluncuran ini, Bali resmi menjadi provinsi yang utuh menyelenggarakan layanan pertanahan secara elektronik. "Mulai hari ini di sembilan kabupaten/kota se-Bali, Kantah-kantah kami sudah siap melayani berbagai kebutuhan secara elektronik, urusan surat dan sertipikasi misalnya, itu bisa dilakukan secara elektronik," kata Menteri AHY.

Ia mengatakan bahwa layanan digital harus semakin memudahkan masyarakat dan mengefisienkan keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat.

Menteri AHY juga tetap mengutamakan keamanan dan privasi. "Jangan sampai semakin digital justru semakin tidak aman. Ini yang terus jadi fokus Kementerian ATR/BPN," ucapnya.

Dengan diimplementasikannya layanan elektronik, AHY secara khusus menekankan kepada jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dengan mengedepankan integritas yang dibarengi peningkatan kapasitas, namun untuk lebih mawas diri.

"Sebelum kita membersihkan permasalahan yang ada di luar, perlu terlebih dahulu kita mawas diri bersihkan hati dan pikiran terlebih dahulu karena zona integritas tidak boleh hanya sekadar jadi slogan atau jargon, tetapi harus menjadi semangat dan nafas kita agar bisa melayani publik lebih baik lagi," ucapnya.