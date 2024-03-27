Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Pelajar di Kupang Nekat Nyolong Motor Polisi

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |21:41 WIB
4 Pelajar di Kupang Nekat <i>Nyolong</i> Motor Polisi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

KOTA KUPANG - Empat pelajar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap Subnit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Kupang Kota.

Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota, AKP Yohanes Suhardi mengatakan, keempatnya masih di bawah umur dan menjadi terduga pelaku pencurian sepeda motor milik seorang polisi.

"Keempat (terduga) pelaku pencurian sepeda motor milik anggota Polri berhasil kami tangkap kemarin," ucap AKP Suhardi, Rabu (27/3/2024).

Adapun para terduga pelaku, bebernya, masing-masing berinisial YDH (14), CHK (13), BT (14) dan MP (15). Keempatnya merupakan warga Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Dia mengungkapkan, polisi berhasil menangkap keempat terduga pelaku itu di lokasi air terjun Oetuna, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada Selasa (26/3/2024).

"Saat ini sementara kami amankan di Mapolresta Kupang Kota untuk diproses hukum lebih lanjut," ujar AKP Suhardi.

Aksi para pelaku, demikian AKP Suhardi, bermula saat keempatnya berkumpul di rumah YDH. Inisiatif muncul dari MP yang kemudian mengajak tiga temannya mencuri motor milik korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172638//ilustrasi-GHze_large.png
Panel Surya Ratusan Sekolah Pakistan Dicuri, Ribuan Siswa Alami Krisis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172429//pembobolan_rekening_dormant-KNmn_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Rekening Dormant Rp204 Miliar yang Dibobol Kacab Bank BUMN Jabar Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172386//bareskrim-pB7f_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar, Nih Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171324//rumah-JnVH_large.jpg
Rumah Khusus Eks Pejuang Timor Timur Pakai Teknologi Tahan Gempa, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement