Heboh Belasan Kotak Amal Dibuang ke Pinggir Sungai, Diduga Ada Kasus Pencurian

BLITAR - Polres Blitar Kota tengah menyelidiki 11 kotak amal yang ditemukan di pinggir sungai di wilayah Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Belasan kotak amal itu diduga dicuri dari masjid dan musala, yang kemudian dibuang setelah pelaku pencurian menguras isinya.

“Saat ini masih kita selidiki kasus kotak amal dibuang untuk mengungkap pelaku pencurian,” ujar Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Samsul Anwar Senin (25/3/2024).

Belasan kotak amal yang diduga dicuri dari masjid dan musala itu dalam kondisi kosong. Saat pertama kali ditemukan warga, sebagian besar telah rusak, yakni terutama pada bagian kunci.

Kendati demikian ada beberapa kotak amal yang masih tertempel stiker masjid dan musala, yakni di antaranya tertulis wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul dan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.