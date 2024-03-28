Israel Minta AS Bikin Jadwal Ulang Pertemuan yang Dibatalkan Netanyahu Soal Rencana Serangan Militer di Rafah

Israel minta AS {bikin} jadwal ulang pertemuan yang dibatalkan Netanyahu soal serangan militer ke Rafah (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Israel telah meminta Gedung Putih untuk menjadwalkan ulang pertemuan tingkat tinggi mengenai rencana militer di kota Rafah di selatan Gaza yang tiba-tiba dibatalkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Pertemuan ini dalam upaya nyata untuk meredakan ketegangan antara kedua sekutu yang tengah memanas itu.

Netanyahu membatalkan rencana kunjungan delegasi senior Israel ke Washington setelah Amerika Serikat (AS) mengizinkan pengesahan resolusi gencatan senjata Gaza di PBB pada Senin (25/3/2024), menandai titik terendah baru dalam hubungannya dengan Presiden Joe Biden pada masa perang.

Penundaan pertemuan minggu ini menjadi hambatan baru bagi upaya AS, yang prihatin dengan krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, untuk membuat Netanyahu mempertimbangkan alternatif selain invasi darat ke Rafah, tempat perlindungan terakhir yang relatif aman bagi warga sipil Palestina.

"Kantor perdana menteri telah setuju untuk menjadwal ulang pertemuan yang didedikasikan untuk Rafah,” terang juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan pada Rabu (27/3/2024).

“Jadi kami sekarang bekerja dengan mereka untuk menetapkan tanggal yang tepat,” lanjutnya.

Seorang pejabat Israel di Washington, yang berbicara tanpa menyebut nama, membenarkan bahwa pertemuan baru sedang diatur dan mengatakan Netanyahu sedang mempertimbangkan untuk mengirim delegasinya paling cepat minggu depan. Belum ada komentar langsung dari kantor Netanyahu.