Peristiwa 28 Maret: Gempa M8,7 Guncang Sumatera, Pesawat Garuda Indonesia Dibajak

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah berlangsung pada tanggal 28 Maret. Salah satunya seperti diasingkannya Pangeran Diponegoro ke Manado hingga pembajakan pesawat Garuda Indonesia oleh teroris.

Di bawah ini beberapa momen menarik yang terjadi tepat pada 28 Maret.

1. Gempa M8,7 Guncang Sumatera dan sekitarnya

Gempa Bumi berkekuatan 8,7 SR melanda Pulau Sumatera pada 28 Maret 2005 pukul 23.09 WIB . Dengan kekuatan sebesar 8,7 SR, gempa ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak 1964. Segera setelah terjadi, muncul peringatan akan kemungkinan datangnya tsunami, kendati akhirnya tidak terjadi.

2. Pangeran Diponegoro Diasingkan

Pada tanggal 28 Maret tahun 1830 terdapat peristiwa yakni Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara.

3. Pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesia Dibajak

Terdapat peristiwa yang kurang mengenakan pada tanggal 28 Maret 1981. Di mana, dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia bernama “Woyla” dengan nomor penerbangan 206, berkode ekor PK-GNJ mengalami insiden pembajakan saat lepas landas dari Palembang.