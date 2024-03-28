Viral! Warga Heboh, Suami Bupati Pandeglang Disebut-sebut Mirip Mr Bean

PANDEGLANG - Warga Banten dihebohkan dengan kemunculan sosok Mister Bean KW asal Pandeglang, Banten. Dia adalah Ahmad Dimyati Natakusuma, yang tak lain merupakan suami dari Bupati Pandeglang.

Kemiripan wajah dan penampilannya dengan pemeran komedi televisi asal Britania raya yang dibintangi oleh Rowan Atkinson dalam film Mister Bean kini semakin ramai di sosial media.

Ternyata, tingkah lucu dan menghibur menjadi salah satu inspirasi anggota Komisi III DPR itu. Bahkan, meme Mr Bean KW, suami Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita tersebut mulai banyak beredar di media sosial.

Jika di luar negeri ada Mister Bean, maka di Pandeglang, Banten ada Mister Dim atau Dimyati.

Menurut salah seorang warga Pandeglang, Aep, sosok Dimyati memang sangat mirip dengan tokoh film Mr Bean. Mulai dari gaya bicara, berpakaian hingga lelucon yang disampaikan kepada warga juga sering menghibur warga.

Dirinya sangat senang bisa bertemu langsung dengan suami dari Bupati Pandeglang itu.