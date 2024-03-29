Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Ini Titik Puncak Lelah Para Pemudik dari Sumatera di Jalur Mudik Jawa Barat

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:55 WIB
Ini Titik Puncak Lelah Para Pemudik dari Sumatera di Jalur Mudik Jawa Barat
A
A
A

BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar telah memetakan titik-titik rawan perlambatan, kepadatan arus, dan kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran di Jawa Barat. Jalan pantura Subang dan Tol Cipali merupakan titik puncak lelah pemudik dari Sumatera.

Pemetaan ini berdasarkan hasil survei dan pengalaman Polda Jabar selama melaksanakan pengamanan arus mudik dan balik setiap tahun.

"Jalur mudik di Jawa Barat, terutama pantura Subang dan Tol Cipali merupakan titik puncak lelah para pemudik dari Sumatera. Karena itu, titik ini rawat perlambatan dan kepadatan, bahkan kecelakaan," kata Direktur Ditlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo.

Untuk mencegah kepadatan dan kecelakaan, ujar Kombes Pol Wibowo, petugas yang diterjunkan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2024, melaksanakan cara bertindak preemtif, preventif, dan penegakan hukum (gakkum).

"Preemtif yang kami lakukan salah satunya melakukan deteksi dini kerawanan, survei jalur, sosialisasi, dan membuat manajemen rekayasa lalu lintas," ujar Kombes Pol Wibowo.

Kemudian, preventif melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli; mengecek kondisi kendaraan dan pengemudi (ramp check), mendirikan pospam, posyan, dan pos terpadu.

"Kami juga melaksanakan penegakan hukum baik pidana maupun pelanggaran lalu lintas. Apabila dibutuhkan kami melakukan teguran, tilang ETLE dan manual," tutur Dirlantas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Polda Jabar Mudik 2024 mudik
