Sambut HUT ke-80 RI, Polda Jabar Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Ciremai

KUNINGAN – Polda Jawa Barat menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Bertajuk ‘Padamu Negeri, Kami Berbakti’, berbagai kegiatan tersebut yakni penanaman pohon, pembangunan shelter hingga upacara di puncak Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jabar.

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan digelar pada Sabtu (9/8/2025). Upacara ini sekaligus wujud rasa syukur, cinta Tanah Air, serta penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan memimpin langsung kegiatan. Dalam momen bersejarah ini, juga dilakukan pembuatan prasasti yang memuat tanda tangan Kapolda Jabar dan Kapolres Kuningan sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian alam sekaligus memperkokoh semangat nasionalisme di wilayah Jabar.

Sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jabar turut hadir, di antaranya Irwasda Brigjen Pol Rinto Prastowo, Karo SDM, Karo Logistik, Kabid Propam, Kabid Humas, Direktur Intelkam, dan Kepala SPN. Selain itu sejumlah kapolres di wilayah Jabar hadir yakni Kapolres Kuningan, Garut, Tasikmalaya Kota, Cianjur, serta Purwakarta.

Kehadiran jajaran Bhayangkari juga menambah kekhidmatan acara. Mereka yang turut datang antara lain Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Barat Diana Rudi Setiawan, Reny Adi Wijaya (Bhayangkari Bidang Propam), dan Ani Maryani (Bhayangkari Cabang Kuningan).

Rudi Setiawan mengatakan, pengibaran bendera di puncak Gunung Ciremai bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. “Kita ingin generasi muda selalu mengingat, menghargai, dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif demi kemajuan bangsa,” ujarnya, Minggu (10/8/2025)

Kegiatan berakhir dengan penandatanganan prasasti dan foto bersama di puncak gunung, dengan latar bendera Merah Putih berkibar gagah di ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut.

