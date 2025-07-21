Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragedi Garut Tewaskan Anggota Polri, Lemkapi Soroti Prosedur Pengamanan

Awaludin , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |00:42 WIB
Tragedi Garut Tewaskan Anggota Polri, Lemkapi Soroti Prosedur Pengamanan
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk melakukan audit investigasi menyeluruh atas tragedi pesta rakyat di Garut yang menewaskan tiga orang, termasuk seorang anggota Polri.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden tersebut, dan meminta Divisi Propam Polda Jabar segera menyelidiki potensi kelalaian dalam sistem pengamanan acara.

"Kami sangat prihatin atas insiden yang menelan tiga korban jiwa. Untuk menyikapi ini, kita minta Propam Polda Jawa Barat segera lakukan audit investigasi untuk memastikan pelaksanaan pengamanan sudah dilakukan sesuai SOP yang ada," kata Edi Hasibuan kepada Okezone, Minggu (21/7/2025).

Menurut Edi, informasi yang beredar menunjukkan bahwa panitia dan personel kepolisian dari Polres Garut telah dimintai keterangan. Polda Jawa Barat juga sebelumnya menyatakan bahwa semua prosedur pengamanan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Halaman:
1 2
      
